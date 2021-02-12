Brasileiro destaca confiança após primeiro gol pelo Farense, em Portugal, e mira o Nacional

Crédito: Divulgação/Farense

Apesar da derrota do Farense para o Moreirense por 2 a 1 na última rodada da Liga NOS, a partida ficou marcada para um dos jogadores dos Leões. Trata-se do atacante Pedro Henrique, brasileiro que marcou seu primeiro gol pelo clube.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Português clicando aqui

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O atleta lamentou o revés do Farense na competição, mas destacou confiança para o restante da temporada após tento e mira a recuperação da equipe no próximo desafio.

- Feliz em marcar meu primeiro gol pelo Farense. Vinha buscando esse momento aqui no clube. Tenho certeza que irá me trazer ainda mais confiança para trabalhar e seguir fazendo o meu melhor aqui. Espero que seja o primeiro de muitos gols que virão - disse, completando:

- Sabemos que precisamos melhorar, voltar a pontuar, mas todos estão focados nisso e sabemos da nossa responsabilidade. Então é trabalhar forte, porque sábado temos um jogo muito complicado contra o Nacional, mas confiamos em nós e vamos em busca do resultado positivo - encerrou.