Brasileiro de 18 anos, Pedro Neves é o novo reforço do Cartagena

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O Cartagena iniciou a pré-temporada anunciando reforços para 2020/21 na Espanha, e entre eles um nome brasileiro: o atacante Pedro Neves, que aos 18 anos chega para defender a equipe principal do clube espanhol após boa passagem pelo Reading, da Inglaterra.

- É um sentimento indescritível. Estou muito feliz em chegar à Espanha para defender o Cartagena. O clube tem um projeto muito interessante e tenho certeza que vamos colher frutos muito positivos lá na frente. Não vejo a hora de vestir a camisa e entrar em campo - disse o jovem.

Pedro Neves, ou Pepê, como é conhecido desde o início de sua trajetória nas categorias de base, no Corinthians, teve boa parte da sua formação na Europa, passando por três clubes na Inglaterra: Charlton, Everton e Reading, em que se destacou atuando na Premier League Sub-18. O atacante também soma convocações para as categorias e base da Seleção Portuguesa. Para o atleta, sua forma de atuar foi moldada ao jogo europeu, o que pode auxiliar na chegada no novo clube.

- Tenho certeza que vai me ajudar muito na adaptação. Meu estilo de jogo já foi formado mais próximo ao estilo europeu e isso me ajuda muito aqui. Mas não posso perder a essência do futebol brasileiro também, gosto de ir pra cima, do um contra um. Vou trabalhar sério para buscar as oportunidades desde o primeiro dia da pré-temporada - declarou.