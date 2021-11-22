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Brasileiro da Fiorentina comemora vitória sobre o Milan e duelo com Ibrahimovic: ‘Ficará na memória’

Com a vitória, Fiorentina desbancou a invencibilidade da equipe rossonera, chegou aos 21 pontos e sonha com vaga em competições continentais na próxima temporada...
LanceNet

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Publicado em 

22 nov 2021 às 13:32

Publicado em 22 de Novembro de 2021 às 13:32

No último sábado, pelo Campeonato Italiano, a Fiorentina mostrou força e, dentro de casa, venceu o Milan, vice-líder da competição. Em um jogaço com sete gols marcados, a Viola aplicou um placar de 4 a 3 e chegou aos 21 pontos, alcançando a sétima colocação. O zagueiro brasileiro Igor Júlio, titular no confronto, comemorou a vitória e o desempenho de sua equipe.- Foi a primeira vitória nossa contra um dos grandes aqui da Itália. Isso já estava nos incomodando, porque fazíamos bons jogos, mas não conseguíamos ganhar dos grandes. Essa vitória mostra a nossa força e mostra que podemos muito mais no campeonato - disse Igor, que completou:
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
- Acho que estamos fazendo um bom campeonato, mas poderíamos estar melhor ainda. Perdemos alguns pontos de bobeira que nos deixariam melhores na classificação. Mas estamos felizes com nosso elenco e desempenho.
Após chegar na Fiorentina ainda em 2020, vindo de grande temporada com a camisa do SPAL, Igor começa a ganhar mais oportunidades na equipe nesta temporada. Contra o Milan, o brasileiro comemorou a titularidade e, principalmente, enfrentar um dos seus ídolos no futebol: Ibrahimovic.
- Esse tipo de jogo me empolga muito, me faz chegar no meu maior nível de concentração. É muito importante e único pra mim jogar contra jogadores desse nível. Foi o primeiro jogo que joguei contra o Ibra aqui, fiquei muito feliz pelo meu jogo e, principalmente, o resultado no final! Sem dúvida esse jogo vai ficar na minha memória sempre. Especial na minha carreira.
Crédito: IgorJúliotravouduelocomIbrahimovicnoúltimofinaldesemana(FILIPPOMONTEFORTE/AFP

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