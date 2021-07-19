Brasileiro da base do Orlando City é integrado ao elenco profissional: 'Todo treinamento é um aprendizado'

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Um dos grandes nomes da base do Orlando City, dos Estados Unidos, o brasileiro Kenji Tanaka, de 19 anos, começou a treinar com a equipe profissional do clube estadunidense. Natural de Belém, do Pará, o meia-atacante já convive com jogadores como o português Nani e os compatriotas Alexandre Pato, Junior Urso e Antônio Carlos.

+ Veja a tabela e os jogos da Major League SoccerNo país norte-americano desde 2017, o brasileiro revelou a alegria por viver a sua primeira experiência como jogador do elenco principal da equipe da Flórida.

- Estou tendo uma grande oportunidade e quero aprender o máximo com esses grandes jogadores. Estou muito feliz por estar ao lado desses atletas do mais alto nível. Todo treinamento é um aprendizado - disse o brasileiro.

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