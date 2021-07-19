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Brasileiro da base do Orlando City é integrado ao elenco profissional: 'Todo treinamento é um aprendizado'

Kenji Tanaka, de 19 anos, já treina ao lado de nomes como Nani, Júnior Urso, Alexandre Pato e Antônio Carlos. Orlando City encara o Philadelphia Union, pela MLS, na quinta-feira...

Publicado em 19 de Julho de 2021 às 18:15

LanceNet

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Publicado em 

19 jul 2021 às 18:15
Crédito: Reprodução / Instagram
Um dos grandes nomes da base do Orlando City, dos Estados Unidos, o brasileiro Kenji Tanaka, de 19 anos, começou a treinar com a equipe profissional do clube estadunidense. Natural de Belém, do Pará, o meia-atacante já convive com jogadores como o português Nani e os compatriotas Alexandre Pato, Junior Urso e Antônio Carlos.
+ Veja a tabela e os jogos da Major League SoccerNo país norte-americano desde 2017, o brasileiro revelou a alegria por viver a sua primeira experiência como jogador do elenco principal da equipe da Flórida.
- Estou tendo uma grande oportunidade e quero aprender o máximo com esses grandes jogadores. Estou muito feliz por estar ao lado desses atletas do mais alto nível. Todo treinamento é um aprendizado - disse o brasileiro.
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Em terceiro lugar na Conferência Leste da MLS, com 22 pontos, o Orlando City volta ao campo na próxima quinta-feira, às 20h30 (de Brasília). O adversário será o Philadelphia Union, que ocupa a segunda posição da chave.

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