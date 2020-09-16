Brasileiro crê em nova evolução do Santa Clara na elite de Portugal

Crédito: Divulgação/Santa Clara

A temporada 2020/2021 da elite do futebol português terá início nesta semana. O Santa Clara, que está na Primeira Divisão pela terceira época seguida, fará sua estreia neste domingo, às 12h (de Brasília), em casa, contra o Marítimo. Uma das atrações do elenco do clube da Ilha dos Açores é o atacante Cryzan.

O brasileiro, que chegou ao clube em janeiro, foi importante na reta final da temporada passada por ser decisivo em jogos-chave, como a vitória por 4 a 3 sobre o Benfica na Luz. O jogador acredita que o Santa Clara fará uma temporada ainda melhor que as duas anteriores.

- Esperamos que possa ser uma época ainda melhor do que a anterior. Queremos bater nossos recordes e se possível pensar em coisas grandes na competição - afirmou Cryzan, que também demonstrou confiança em vitória já no jogo de abertura: