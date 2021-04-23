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futebol

Brasileiro conta sobre bom momento vivido nos Emirados Árabes

Bruno Dybal é um dos principais destaques do Masfout...

Publicado em 23 de Abril de 2021 às 09:57

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 abr 2021 às 09:57
Crédito: Dybal tem sido um dos principais atletas nos Emirados Árabes (Divulgação
O ano de 2021 começou com mudanças para Bruno Dybal. O brasileiro chegou aos Emirados Árabes para defender a equipe do Masfout. E a adaptação não poderia ser melhor. Com gols, assistências e ótimas atuações, o jogador rapidamente se tornou uma das referências da equipe e falou sobre esses primeiros meses atuando em um novo time e sobre como foi recebido pelo grupo.- O grupo me recebeu muito bem, em uma semana de clube eu já estava me sentindo em casa. Obviamente, isso ajuda muito na adaptação. Credito também por ter chego bem fisicamente e pronto para jogar. Eu cheguei e depois de três dias já tinha um jogo importante, onde acabei jogando os 90 minutos - conta.
Dybal tem números excelentes pela UAE Division 1. Em dez jogos, marcou dois gols e deu sete assistências. As estatísticas fazem com que muitos o apontem como melhor jogador da liga. Humilde, o jogador agradece aos elogios e ressalta que chegou na metade da competição:
- Procuro fazer meu trabalho no dia dia. O que as pessoas falam não posso controlar (risos). Brincadeiras à parte, tem jogadores que pegaram a temporada desde o começo, eu cheguei no meio da temporada. Então provavelmente tem jogadores com números melhores e que se destacaram ao longo do ano também. Mas fico muito feliz em ouvir isso das pessoas, sinal que o trabalhando está sendo bem feito.
Criado nas divisões de base do Palmeiras e com uma boa passagem pelo Figueirense, Bruno Dybal já passou por vários países através da bola. Japão, Portugal, Indonésia, Lituânia, Tailândia e agora os Emirados Árabes. Longe do Brasil há muito tempo, ele também falou um pouco da saudade da terra natal:
- Já são praticamente seis anos fora do Brasil. Amo muito nosso país, porém por aqui minha família tem uma qualidade de vida melhor. Mas tenho saudades de morar no Brasil sim. Apesar de todas as férias irmos ao Brasil - concluiu.

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