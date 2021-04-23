Brasileiro conta sobre bom momento vivido nos Emirados Árabes

Crédito: Dybal tem sido um dos principais atletas nos Emirados Árabes (Divulgação

O ano de 2021 começou com mudanças para Bruno Dybal. O brasileiro chegou aos Emirados Árabes para defender a equipe do Masfout. E a adaptação não poderia ser melhor. Com gols, assistências e ótimas atuações, o jogador rapidamente se tornou uma das referências da equipe e falou sobre esses primeiros meses atuando em um novo time e sobre como foi recebido pelo grupo.- O grupo me recebeu muito bem, em uma semana de clube eu já estava me sentindo em casa. Obviamente, isso ajuda muito na adaptação. Credito também por ter chego bem fisicamente e pronto para jogar. Eu cheguei e depois de três dias já tinha um jogo importante, onde acabei jogando os 90 minutos - conta.

Dybal tem números excelentes pela UAE Division 1. Em dez jogos, marcou dois gols e deu sete assistências. As estatísticas fazem com que muitos o apontem como melhor jogador da liga. Humilde, o jogador agradece aos elogios e ressalta que chegou na metade da competição:

- Procuro fazer meu trabalho no dia dia. O que as pessoas falam não posso controlar (risos). Brincadeiras à parte, tem jogadores que pegaram a temporada desde o começo, eu cheguei no meio da temporada. Então provavelmente tem jogadores com números melhores e que se destacaram ao longo do ano também. Mas fico muito feliz em ouvir isso das pessoas, sinal que o trabalhando está sendo bem feito.

Criado nas divisões de base do Palmeiras e com uma boa passagem pelo Figueirense, Bruno Dybal já passou por vários países através da bola. Japão, Portugal, Indonésia, Lituânia, Tailândia e agora os Emirados Árabes. Longe do Brasil há muito tempo, ele também falou um pouco da saudade da terra natal: