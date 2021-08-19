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Brasileiro conquista prêmio individual nos Emirados Árabes e larga na temporada com vitória

Igor Jesus, atacante do Shabab Al Ahli, recebeu troféu como o melhor jogador jovem do país na última temporada. Sua equipe superou o Emirates Club na abertura do UAE Pro-League...
LanceNet

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Publicado em 

19 ago 2021 às 19:47

Publicado em 19 de Agosto de 2021 às 19:47

Crédito: Divulgação
A temporada passada pelo Shabab Al Ahli segue rendendo frutos para o atacante Igor Jesus. Autor de 21 gols, 14 assistências e dois títulos pelo clube, ele foi eleito o melhor jogador jovem dos Emirados.- É um motivo de enorme alegria. É uma premiação individual importante. Divido os méritos com meus companheiros, comissão técnica. E é uma conquista fruto de muito trabalho e esforço. Ninguém consegue chegar neste estágio sem foco - afirmou o atleta.
O brasileiro recebeu sondagens de grandes equipes como Everton (ING), Fenerbahçe (TUR), Olympique de Marselha ainda durante a última temporada.
Para coroar a semana perfeita, Igor foi titular na abertura da atual temporada da UAE Pro-Legue. E o Shabab Al Ahli venceu o Emirates Club, fora de casa, pelo placar de 1 a 0.
- Importante começar o campeonato com uma vitória. Toda estreia nunca é fácil. O Emirates voltou à elite do futebol aqui do país. Fizemos um bom jogo, aproveitamos nossa chance. Agora é seguir em evolução e nessa sequência de bons resultados - analisou.
O próximo compromisso do Shabab Al Ahli acontece na próxima quarta-feira, quando recebe o Ajman.

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