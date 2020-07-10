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Brasileiro comenta ação com a torcida de seu clube na Tailândia em construção de estádio

Nongbua Pitchaya convocou seus fãs para ajudarem a colocar a grama no novo campo. Tiago Chulapa diz que foi um momento de confraternização bastante saudável...
LanceNet

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Publicado em 

09 jul 2020 às 22:20

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 22:20

Crédito: Tiago Chulapa participou de ação com elenco do clube e torcedores (Divulgação/assessoria do jogador
A simbiose entre time e torcida é um dos aspectos mais interessantes do futebol. O clube tailandês onde atua o brasileiro Tiago Chulapa resolveu aproveitar a construção de seu estádio para intensificar a relação com os fãs. Recém-chegado ao Nongbua Pitchaya, Tiago explica a simpática medida da diretoria.
- Há cerca de três semanas o clube convocou os torcedores a nos ajudarem a colocar a grama no estádio que está sendo erguido. Foi uma confraternização bastante saudável e a satisfação deles em participar daquele momento era evidente. Esse contato com os fãs é sempre bacana, especialmente para quem acaba de chegar, como eu - afirmou.
A previsão de inauguração do estádio do Nongbua Pitchaya é para o fim de 2020, quando estará em andamento o segundo turno da Thai League 2. Embora tenham ocorrido alguns movimentos a favor do recomeço antecipado do futebol local, o retorno deve acontecer de fato no mês de setembro. Tiago ressalta que sua equipe entrará na liga como uma candidata não somente ao acesso, mas também ao título da competição.
- A minha contratação, a iniciativa de ter seu próprio estádio e a postura firme do clube em compor um grupo forte não deixam dúvidas do objetivo do Nongbua na temporada. Todos estamos bastante motivados e com uma expectativa enorme de começar a jogar - encerrou.

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