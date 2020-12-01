Brasileiro comemora liderança na Eslováquia e meta pessoal próxima

Crédito: Divulgação/Slovan Bratislava

O atacante Rafael Silva segue como um dos principais destaques do Slovan Bratislava, da Eslováquia. O jogador, que marcou mais um gol na vitória do último domingo, contra o Senica, por 3 a 0, comemora a fase da equipe, hoje líder da competição.

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- Muito feliz pelo nosso momento na competição, não só o meu pessoal, mas também de toda a equipe. A gente vem de três importantes vitórias, assumimos a liderança... Creio que seja nosso melhor momento desde o início do Campeonato. Temos de seguir assim - disse Rafael, que garante que a meta da equipe é o título:

- Nossa meta é ser campeões. Somos os atuais vencedores da Liga, então naturalmente há uma cobrança para que a gente se mantenha bem, lá em cima e com chance de títulos. Tivemos um início um pouco complicado, mas creio que a gente tenha encontrado um equilíbrio e vai brigar até o fim por mais essa taça.

Na ponta da tabela com o Slovan, Rafael Silva persegue outra meta, mas essa pessoal. O brasileiro quer superar o número de gols marcados no último ano: nove gols em 20 jogos. Ele já tem oito tentos em 15 partidas disputadas.