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futebol

Brasileiro comemora liderança na Eslováquia e meta pessoal próxima

Rafael Silva, atacante do Slovan Bratislava, tem oito gols marcados e quer superar a marca da temporada anterior que foi de nove tentos, além de o título do campeonato nacional...
LanceNet

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Publicado em 

01 dez 2020 às 18:59

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:59

Crédito: Divulgação/Slovan Bratislava
O atacante Rafael Silva segue como um dos principais destaques do Slovan Bratislava, da Eslováquia. O jogador, que marcou mais um gol na vitória do último domingo, contra o Senica, por 3 a 0, comemora a fase da equipe, hoje líder da competição.
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- Muito feliz pelo nosso momento na competição, não só o meu pessoal, mas também de toda a equipe. A gente vem de três importantes vitórias, assumimos a liderança... Creio que seja nosso melhor momento desde o início do Campeonato. Temos de seguir assim - disse Rafael, que garante que a meta da equipe é o título:
- Nossa meta é ser campeões. Somos os atuais vencedores da Liga, então naturalmente há uma cobrança para que a gente se mantenha bem, lá em cima e com chance de títulos. Tivemos um início um pouco complicado, mas creio que a gente tenha encontrado um equilíbrio e vai brigar até o fim por mais essa taça.
Na ponta da tabela com o Slovan, Rafael Silva persegue outra meta, mas essa pessoal. O brasileiro quer superar o número de gols marcados no último ano: nove gols em 20 jogos. Ele já tem oito tentos em 15 partidas disputadas.
- Eu estou me sentindo muito bem, jogando sempre, com sequência e marcando meus gols. Já são oito, tenho essa meta pessoal que é superar os números do ano passado, quando fiz nove. Só falta um, vou trabalhar demais pra isso e pra fazer ainda mais.

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