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futebol

Brasileiro comemora fase na Rússia e fala sobre protocolos contra Covid-19

Brasileiro é o grande destaque do líder da segunda divisão do Campeonato Russo...
LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2020 às 11:31

Publicado em 20 de Agosto de 2020 às 11:31

Crédito: Allef tem se destacado no futebol russo com quatro gols em quatro partidas (Divulgação
O atacante Allef Andrade, 24 anos, é o grande destaque deste início de temporada no futebol russo. Revelado pelo Santa Cruz, o brasileiro mudou-se para Portugal, onde defendeu o 1º Dezembro, Mafra, Real SC e o Vitória de Setúbal. Em julho de 2019, acertou a sua ida ao Baltika Kaliningrad, equipe da segunda divisão da Rússia e atual líder do torneio.Na temporada passada foram 19 jogos e 8 gols. Na atual época, o atacante mantém uma boa média entre os atacantes do futebol mundial. São 4 jogos e 4 tentos marcados, sendo um marcado no último domingo, na vitória sobre o Shinnik. O atacante comemora a fase artilheira e projeta manter a média alta de gols.
- Graças a Deus tenho conseguido ajudar a equipe a conquistar asvitórias. Manter uma média dessas não é fácil, mas o pensamento écontinuar trabalhando forte para continuar se destacando e ajudando aequipe a conseguir as vitórias - disse.
A Rússia é um dos primeiros países no mundo, que voltaram os campeonatos com torcedores nas arquibancadas. Allef contou um pouco sobre os cuidados que são tomados pelo clube. Apesar da pandemia estar mais controlada na Rússia, o brasileiro falou que todos os cuidados permanecem sendo tomados.
- Fazemos testes do coronavírus a cada seis dias. Aqui na Rússia estámais tranquilo, está mais controlada, mas estamos cumprindo todos osprocedimentos. Ficamos concentrados em hotel e dois dias antes do jogofazemos mais exames. Aqui está mais controlada essa situação. Atéagora não aconteceu nenhum caso com jogadores ou comissão técnicaantes do jogo - concluiu.

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