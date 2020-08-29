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futebol

Brasileiro comemora classificação histórica na Liga Europa

KF Laçi, equipe de Teco, passou de etapa após vencer o Inter Baku nos pênaltis...
LanceNet

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Publicado em 

29 ago 2020 às 11:56

Publicado em 29 de Agosto de 2020 às 11:56

Crédito: Petrit Pashollari
Apesar das finais das competições europeias terem acontecido semana passada, a temporada 2020/2021 já começou. Na última quinta-feira, o KF Laçi, da Albânia, equipe do brasileiro Teco, conseguiu a classificação para a segunda fase classificatória da Liga Europa e o atleta destacou a entrega do time.
- Foi um jogo muito difícil, porque era uma equipe de qualidade. Saímos da Albânia com o pensamento de passar de fase. Foi um jogo muito truncado e sabíamos que não podíamos errar. Tivemos a infelicidade de ficar com um jogador a menos no segundo tempo, mas com a vontade e determinação de todos os jogadores conseguimos sair vitoriosos - disse.
A classificação veio após disputa de pênaltis que acabou em 5 a 4 contra o Inter Baku. No tempo normal e na prorrogação o placar seguiu em 0 a 0. O brasileiro comemorou o fato de entrar para a história do clube, pois essa foi a primeira vez que o clube avançou de fase na competição europeia.
- Foi uma conquista muito grande para o clube e para nós jogadores. Porque foi a primeira vez que o clube passou de fase. Agora temos dois dias de folga para recuperar as energias e voltar a treinar forte novamente com o foco no próximo jogo. Feliz demais pela classificação - completou.

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