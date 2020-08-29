Brasileiro comemora classificação histórica na Liga Europa

Crédito: Petrit Pashollari

Apesar das finais das competições europeias terem acontecido semana passada, a temporada 2020/2021 já começou. Na última quinta-feira, o KF Laçi, da Albânia, equipe do brasileiro Teco, conseguiu a classificação para a segunda fase classificatória da Liga Europa e o atleta destacou a entrega do time.

- Foi um jogo muito difícil, porque era uma equipe de qualidade. Saímos da Albânia com o pensamento de passar de fase. Foi um jogo muito truncado e sabíamos que não podíamos errar. Tivemos a infelicidade de ficar com um jogador a menos no segundo tempo, mas com a vontade e determinação de todos os jogadores conseguimos sair vitoriosos - disse.

A classificação veio após disputa de pênaltis que acabou em 5 a 4 contra o Inter Baku. No tempo normal e na prorrogação o placar seguiu em 0 a 0. O brasileiro comemorou o fato de entrar para a história do clube, pois essa foi a primeira vez que o clube avançou de fase na competição europeia.