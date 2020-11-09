Brasileiro comemora boa fase e mira melhor temporada pelo Slovan

Crédito: Divulgação/Slovan Bratislava

O atacante Rafael Silva tem tudo para fazer a sua melhor temporada com a camisa do Slovan Bratislava. Em seu terceiro ano com a equipe atual campeã da Eslováquia, Rafael Ratão, como é conhecido, caminha para ter os seus melhores números desde a sua chegada ao time europeu.

No último ano, seu melhor até aqui, Rafael fez 20 jogos e marcou nove gols. Completamente livre das lesões que o atrapalharam na temporada passada, o jogador projeta ter o seu melhor desempenho.

- Estou em uma fase muito boa, graças a Deus. Na última eu também fui bem, mas tive uns problemas de lesão. Então acho que essa, dessa temporada, está sendo especial por ser completa. Espero continuar assim para ajudar mais o Slovan, marcar mais gols e conquistar resultados individuais também. Estamos bem, trabalhando. Importante é estar bem fisicamente, com a saúde, sem lesão e isso está acontecendo - disse Rafael, que tem sete gols em 13 jogos:

- Tenho certeza que posso bater a marca, já estou perto dela. Essa temporada, graças a Deus, não estou sentido nada. Espero jogar todos os jogos, fazer gols e continuar bem, me cuidando, descansando bem, cuidando da alimentação. Assim tenho certeza de vou passar essa marca.

Com a vitória no último fim de semana, que contou com gol de Rafael, o Slovan assumiu provisoriamente a liderança da competição nacional, com um jogo a mais que o vice-líder Dunajska Streda.