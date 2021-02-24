Brasileiro comemora artilharia na elite da Tailândia

Há oito rodadas do fim da Thai League 1 (Divisão de elite da Tailândia), o atacante brasileiro Tardeli Reis é o grande favorito para o posto de artilheiro do campeonato. Isso porque o atleta do Samut Prakan City tem 19 gols em 21 jogos na competição, cinco na frente do concorrente mais próximo. O jogador falou sobre esse momento da carreira.- Me sinto em uma das melhores fases da minha carreira. Estou muito feliz em poder estar ajudando minha equipe com vários gols. Sempre tento ajudar meus companheiros da maneira que for possível - disse.Tardeli está a quase seis anos no futebol tailandês. Essa é a primeira vez que o jogador disputa a liga de elite do país. Em 2018 o brasileiro foi artilheiro da segunda divisão, com 21 gols marcados. Já em 2019, o atacante ficou com a vice-artilharia na segunda divisão, com vários jogos a menos que o vencedor deste posto, mas ajudou a equipe do BG Pathum United a conquistar o título e o acesso para essa temporada.