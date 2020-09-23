Brasileiro comemora acerto com clube da primeira divisão de Portugal

Crédito: Diogo Silva busca se estabelecer no futebol europeu em sua primeira passagem por Portugal (Divulgação

O zagueiro Diogo Silva, ex-Ypiranga, foi oficialmente apresentado pelo Gil Vicente, equipe da primeira divisão do futebol português. Diogo Silva era um dos principais destaque do Ypiranga nesta temporada e chamou a atenção dos portugueses, que assinaram um contrato até 2023.

Diogo falou sobre a expectativa em vestir a camisa de um clube do futebol europeu.

- É uma expectativa muito grande. Estou muito feliz, é a minha primeira experiência aqui na Europa. Estou muito feliz de poder dar um salto na minha carreira, sair de uma série C no brasileirão e chegar para a primeira liga de Portugal é uma felicidade enorme - disse.

No início da temporada passada, Diogo Silva defendeu o Velo Clube, disputando a série A3 do futebol paulista. Após uma boa campanha, o zagueiro foi contratado pelo Londrina. Essa será a primeira experiência de Diogo no futebol europeu. O jogador espera ter um crescimento tanto técnico como profissional.