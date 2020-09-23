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futebol

Brasileiro comemora acerto com clube da primeira divisão de Portugal

Zagueiro Diogo Silvaassinou contrato com o Gil Vicente até 2023 e busca crescimento profissional em sua primeira experiência no futebol europeu, após sair do Ypiranga...

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 13:35

LanceNet

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Publicado em 

23 set 2020 às 13:35
Crédito: Diogo Silva busca se estabelecer no futebol europeu em sua primeira passagem por Portugal (Divulgação
O zagueiro Diogo Silva, ex-Ypiranga, foi oficialmente apresentado pelo Gil Vicente, equipe da primeira divisão do futebol português. Diogo Silva era um dos principais destaque do Ypiranga nesta temporada e chamou a atenção dos portugueses, que assinaram um contrato até 2023.
Diogo falou sobre a expectativa em vestir a camisa de um clube do futebol europeu.
- É uma expectativa muito grande. Estou muito feliz, é a minha primeira experiência aqui na Europa. Estou muito feliz de poder dar um salto na minha carreira, sair de uma série C no brasileirão e chegar para a primeira liga de Portugal é uma felicidade enorme - disse.
No início da temporada passada, Diogo Silva defendeu o Velo Clube, disputando a série A3 do futebol paulista. Após uma boa campanha, o zagueiro foi contratado pelo Londrina. Essa será a primeira experiência de Diogo no futebol europeu. O jogador espera ter um crescimento tanto técnico como profissional.
- Espero fazer uma grande época aqui com o Gil Vicente. A expectativa é de ter uma evolução como profissional, ter um crescimento na carreira e poder ajudar o Gil Vicente a fazer uma grande época, e conseguir grandes objetivos com o clube - completou.

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