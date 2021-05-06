Brasileiro comanda maior sequência da história do Lviv na primeira divisão e salva clube da degola

Alvaro tem sido um jogador fundamental no melhor momento do FC Lviv na sua história. Fundado em 2006, o clube ucrâniano atingiu a marca de cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e um empate na primeira divisão. O camisa 10 foi titular em todas estas partidas. A última vitória, diante do Mariupol por 2x1, significou a garantia da equipe na elite nacional com duas rodadas de antecedência e também a 50ª partida de Alvaro com a camisa da equipe.Desde que voltou de empréstimo do Keshla-UZB, o brasileiro tem participação direta em quase metade dos gols do clube. Nesse período foram 16 tentos do FC Lviv e Álvaro participou diretamente sete vezes, com quatro gols e três assistências. Na sua reestreia pelo clube, marcou dois gols na vitória por 2x1 contra o Minaj e um dos gols da vitória histórica contra o Shakhtar por 3x2. Além disso, o camisa 10 foi essencial na campanha, ao ajudar o clube a conquistar 19 dos 28 pontos no Campeonato Ucraniano, pontuação já superior a da edição passada.