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Brasileiro comanda maior sequência da história do Lviv na primeira divisão e salva clube da degola

Desde que retornou ao futebol ucraniano, Álvaro tem sido decisivo com gols e assistências...

Publicado em 06 de Maio de 2021 às 10:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

06 mai 2021 às 10:20
Crédito: Divulgação / FC Lviv
Alvaro tem sido um jogador fundamental no melhor momento do FC Lviv na sua história. Fundado em 2006, o clube ucrâniano atingiu a marca de cinco jogos de invencibilidade, sendo quatro vitórias e um empate na primeira divisão. O camisa 10 foi titular em todas estas partidas. A última vitória, diante do Mariupol por 2x1, significou a garantia da equipe na elite nacional com duas rodadas de antecedência e também a 50ª partida de Alvaro com a camisa da equipe.Desde que voltou de empréstimo do Keshla-UZB, o brasileiro tem participação direta em quase metade dos gols do clube. Nesse período foram 16 tentos do FC Lviv e Álvaro participou diretamente sete vezes, com quatro gols e três assistências. Na sua reestreia pelo clube, marcou dois gols na vitória por 2x1 contra o Minaj e um dos gols da vitória histórica contra o Shakhtar por 3x2. Além disso, o camisa 10 foi essencial na campanha, ao ajudar o clube a conquistar 19 dos 28 pontos no Campeonato Ucraniano, pontuação já superior a da edição passada.
Há dois anos, o atacante estava jogando a terceira divisão do Paulistão e hoje não é só titular, mas também peça fundamental de um clube da primeira divisão da Europa, sendo um dos artilheiros da equipe na temporada.
- Tudo que estou vivendo aqui hoje é muito especial na minha carreira e também pelo clube. A gente planeja coisas maiores para o futuro porque hoje vemos que temos capacidade de jogar um bom futebol. Muito feliz em poder ajudar a minha equipe, estar jogando, vivendo o melhor momento da minha carreira. Com metas individuais, eu ainda quero acrescentar ainda mais com gols e assistências. Estou muito feliz. – disse o camisa 10 sobre o momento único na carreira.

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