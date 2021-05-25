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Brasileiro com mais assistências na Premier League, Raphinha faz balanço positivo da temporada

Sexto jogador com mais assistências na competição nacional e autor de seis gols em 30 jogos, meia-atacante foi um dos principais destaques do time comandado por Bielsa...

Publicado em 25 de Maio de 2021 às 10:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mai 2021 às 10:44
Crédito: PETER POWELL / POOL / AFP
A temporada que marcou o retorno do Leeds United, um dos clubes mais tradicionais da Inglaterra, à Premier League chegou ao fim de forma positiva. Com 59 pontos, o time de Marcelo Bielsa terminou a competição na nona posição e o sistema de jogo da equipe foi bastante elogiado pelos jornalistas. Um dos responsáveis pela bela campanha dos Pavões Brancos foi o meia-atacante Raphinha, que brilhou logo em seu primeiro ano na terra da rainha.No último domingo, o camisa 18 deu mais um passe para gol, na vitória de 3 a 1 sobre o sobre o West Bromwich, pela última rodada, e encerrou a sua primeira temporada no Campeonato Inglês com 30 partidas, seis gols e nove assistências.
> Veja a tabela final da Premier League
Com isso, Raphinha foi o maior garçom do Leeds e o brasileiro com mais assistências no torneio, à frente de outros compatriotas, como Roberto Firmino e Matheus Pereira. No ranking geral de passes decisivos, ficou na sexta posição.
Já os seis gols anotados, deixam o meia-atacante em quinto lugar no ranking de maiores goleadores do time na Premier League, atrás de Rodrigo Moreno, Jack Harrison, Stuart Dallas e Patrick Bamford.
Além disso, Raphinha finalizou a Premier League com a excelente marca de 15 participações diretas em tentos, o que representa uma a cada duas atuações. No elenco, só fica atrás de Jack Harrison e Patrick Bamford.
- Estou satisfeito com a minha primeira temporada. Não é simples chegar a um país e se adaptar de forma rápida. Ainda mais porque, na minha opinião, a Premier League é a principal e a mais difícil competição nacional do mundo. Os jogos são extremamente intensos e as partidas super equilibradas. Por tudo isso, acredito que consegui retribuir a confiança do clube e contribuí de forma positiva para que a gente fizesse um torneio bem regular. O saldo é positivo - afirmou, antes de completar:
- Agora, vou aproveitar as próximas semanas para descansar ao lado da minha família e dos meus amigos. E, quando voltar, espero seguir evoluindo e ajudando o Leeds. Tenho certeza de que ainda tenho muito a aprender e a melhorar. Também acredito que o nosso time tem tudo para fazer uma campanha ainda melhor na próxima temporada - finalizou.

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