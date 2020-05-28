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futebol

Brasileiro celebra início meteórico na Coreia: 'Não imaginava'

Ex-Corinthians, atacante André Luís analisou primeiras partidas no país asiático
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LanceNet

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Publicado em 

28 mai 2020 às 15:48

Publicado em 28 de Maio de 2020 às 15:48

Crédito: Divulgação
A Coreia do Sul é um dos poucos países que voltou com o futebol. As competições locais iniciaram no dia 09 deste mês, seguindo os protocolos e estando todos os envolvidos sob os devidos cuidados.
Não importa onde, os brasileiros seguem se destacando quando o assunto é bola no pé. O atacante André Luís é o grande destaque do Daejeon Hana, da segunda divisão sul-coreana, são três jogos e quatro gols marcados até então.
- Estou feliz com esse meu início, não esperava que fosse assim, achei que por conta das diferenças de jogo e idioma, eu demoraria um pouco mais para me adaptar. Graças a Deus as coisas tem dado certo, e não tenho dúvidas que este é apenas o início de um grande trabalho - disse André, antes de falar sobre os objetivos da temporada:
- Quero seguir ajudando meus companheiros, primeiro vamos buscar o acesso e depois ir em busca do título. Espero que eu possa balançar as redes muito mais, vou trabalhar para isso - finalizou o camisa 10.
Na segunda colocação com sete pontos conquistados, o Daejeon volta a campo no próximo sábado, às 06h30 (Brasília).E MAIS:Manchester City mostra interesse em jovem uruguaio do PeñarolBayer Leverkusen tenta se recuperar na Bundesliga após goleada sofridaNeymar consegue liminar para suspender cobrança de R$ 88 milhõesLokomotiv Moscou tem quatro jogadores infectados por COVID-19Além de Robben: Veja outros medalhões do futebol europeu que poderiam reforçar times brasileirosIgor Gomes está sendo tratado como “Novo Kaká”. Relembre outros jogadores comparados a craques! E MAIS:

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