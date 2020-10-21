Brasileiro celebra estreia com vitória no Kuwait: 'Feliz por voltar a atuar'

Crédito: Divulgação/Al Sahel

A primeira partida com a camisa do Al Sahel ficará marcada na memória de Matheus Henrique. O atacante deu uma assistência no triunfo por 3 a 2 sobre o Al Sulaibikhat em partida válida pelo Campeonato do Kuwait. Mais do que a boa atuação fica a felicidade após seis meses sem disputar uma partida oficial.

- Estava em Portugal quando a pandemia finalizou todas as competições exceto a Primeira Divisão. No Brasil também tudo ficou paralisado. Tinha algumas propostas, mas precisei esperar a volta dos campeonatos para acertar com o Al Sahel e, enfim, poder a jogar futebol - afirmou Matheus, que ficou satisfeito com sua estreia na nova casa:

- Foi uma partida bem difícil, tumultuada, mas conseguimos suportar a pressão e aproveitar bem as oportunidades. Estou feliz não só em poder ter contribuído com uma assistência, mas com a vitória da equipe que largou bem na competição - finalizou.