Brasileiro celebra boa fase no Al Bataeh, dos Emirados Árabes

Na segunda colocação da segunda divisão dos Emirados Árabes, o Al Bataeh vive um bom momento na competição. São 12 jogos invictos, com três empates e nove vitórias, sendo oito delas consecutivas.O atacante brasileiro Jardel Oliveira, de 21 anos, tem sido um dos destaques do clube. No último fim de semana, ele balançou as redes diante do Al Arabi, na vitória por 2 a 0.

- Estamos em um momento bom. Todos estão confiantes e sabendo desempenhar o seu papel dentro de campo. Temos que manter esse ritmo, essa sequência, e vamos trabalhar para permanecer no topo da tabela - disse o brazuca, antes de celebrar o gol marcado:

- Gol muito importante para mim, para que eu possa seguir fazendo meu trabalho da melhor maneira possível. Atacante vive de gols. Vou trabalhar para que as coisas se mantenham assim e que eu possa ajudar ainda mais o Bataeh e meus companheiros - concluiu.