Brasileiro brilha com gol e assistência na Tailândia

Crédito: Heberty tem sido destaque na Tailândia (Divulgação

O brasileiro Heberty voltou a fazer a diferença a favor do Bangkok United na Thai League. Em partida realizada neste sábado, o atacante marcou um gol e deu assistência para outro na vitória por dois a zero sobre o Nakhon Ratchasima. O atleta destacou o terceiro resultado favorável consecutivo da equipe.- É muito importante começar bem a competição e não deixar os outros times se distanciarem. Felizmente engatamos uma boa sequência e já estamos entre os primeiros. Agora vamos atrás da liderança - declarou.

Em terceiro lugar e com um jogo a menos na liga, o Bangkok United soma 13 pontos, três a menos que o líder Buriram. Daqui a uma semana Heberty e seus companheiros receberão o Chonburi, que ocupa a quarta posição. Participante de 60% dos gols de sua equipe, o jogador se diz feliz com o ótimo momento.