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futebol

Brasileiro brilha com gol e assistência na Tailândia

Heberty foi destaque do Bangkok United, que busca se aproximar da liderança...
LanceNet

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Publicado em 

10 out 2021 às 14:25

Publicado em 10 de Outubro de 2021 às 14:25

Crédito: Heberty tem sido destaque na Tailândia (Divulgação
O brasileiro Heberty voltou a fazer a diferença a favor do Bangkok United na Thai League. Em partida realizada neste sábado, o atacante marcou um gol e deu assistência para outro na vitória por dois a zero sobre o Nakhon Ratchasima. O atleta destacou o terceiro resultado favorável consecutivo da equipe.- É muito importante começar bem a competição e não deixar os outros times se distanciarem. Felizmente engatamos uma boa sequência e já estamos entre os primeiros. Agora vamos atrás da liderança - declarou.
Em terceiro lugar e com um jogo a menos na liga, o Bangkok United soma 13 pontos, três a menos que o líder Buriram. Daqui a uma semana Heberty e seus companheiros receberão o Chonburi, que ocupa a quarta posição. Participante de 60% dos gols de sua equipe, o jogador se diz feliz com o ótimo momento.
- Fico bastante satisfeito, pois a minha boa fase se confunde com a ascensão do time. Espero seguir marcando, dando assistências, mas principalmente, sendo fundamental para o Bangkok brilhar na temporada - definiu

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