Brasileiro bomba na internet após ser anunciado em clube da Indonésia

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O que pode acontecer após a chegada de um jogador brasileiro em um clube da Indonésia? O meia-atacante Bruno Moreira, de 22 anos e revelado na base do Santos, ganhou mais de 30 mil seguidores no Instagram em menos de uma semana e teve uma recepção de gala ao chegar para se apresentar no Persebaya Surabaya, da Indonésia.

Bruno Moreira se mostrou surpreso com tudo que aconteceu e disse que não esperava toda essa festa na sua chegada.

- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo desde a minha chegada. Alguns torcedores me reconheceram ainda no voo e tive que sair por uma porta diferente no aeroporto depois do desembarque. A torcida está em êxtase e pude ver a força dela quando eles invadiram as minhas redes sociais. Estou achando muito legal esse carinho todo da torcida desde que começaram os rumores sobre minha transferência. A ansiedade é enorme para corresponder em campo e ajudar o time a alcançar todos os objetivos - disse Bruno.

Depois de ser revelado pelo Santos, Bruno Moreira fez carreira fora do Brasil. Ele foi para o Envigado, da Colômbia, e dela passou por dois times na Coreia do Sul antes de ir para Indonésia.