Brasileiro bomba na internet após ser anunciado em clube da Indonésia

O que pode acontecer após a chegada de um jogador brasileiro em um clube da Indonésia? O meia-atacante Bruno Moreira, de 22 anos e revelado na base do Santos, ganhou mais de 30 mil seguidores no Instagram em menos de uma semana e teve uma recepção de gala ao chegar para se apresentar no Persebaya Surabaya, da Indonésia.
Bruno Moreira se mostrou surpreso com tudo que aconteceu e disse que não esperava toda essa festa na sua chegada.
- Estou muito feliz com tudo que vem acontecendo desde a minha chegada. Alguns torcedores me reconheceram ainda no voo e tive que sair por uma porta diferente no aeroporto depois do desembarque. A torcida está em êxtase e pude ver a força dela quando eles invadiram as minhas redes sociais. Estou achando muito legal esse carinho todo da torcida desde que começaram os rumores sobre minha transferência. A ansiedade é enorme para corresponder em campo e ajudar o time a alcançar todos os objetivos - disse Bruno.
Depois de ser revelado pelo Santos, Bruno Moreira fez carreira fora do Brasil. Ele foi para o Envigado, da Colômbia, e dela passou por dois times na Coreia do Sul antes de ir para Indonésia.
Ficha técnica Data de nascimento: 8 de abril de 1999 (idade 22 anos), Cajamar, São PauloAltura: 1,78 mPeso: 74 kgEquipe atual: Persebaya Surabaya (Indonésia)Posição: Meia-atacante Clubes: Santos, Envigado (Colômbia), Chungnam Asan (Coreia do Sul), Ansan Greeners (Coreia do Sul), Persebaya Surabaya (Indonésia)