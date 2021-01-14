Brasileiro aproveita chance e começa a recuperar espaço no Porto B

Crédito: Divulgação/Porto

Recuperado de lesão, o lateral-esquerdo Carlos Gabriel voltou a atuar pelo Porto B na última segunda-feira e, com ótima atuação, chamou atenção no duelo diante do Leixões, pela Liga Pro, segunda divisão nacional.TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Português clicando aqui

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Após grande início, o brasileiro sofreu entorse no tornozelo que o afastou de jogo por cerca de um mês e acabou perdendo espaço na equipe azul e branca, mas a boa apresentação deve render uma sequência maior ao camisa 75. Com Daniel Bessa se queixando de dores, a próxima oportunidade como titular já pode acontecer no próximo domingo, diante do Feirense, fora de casa.

O brasileiro chegou ao Porto B em julho para a disputa da temporada 2020/2021 e desde então soma dez jogos e um gol marcado, que aconteceu no último dia 7 de novembro, diante do CD Mafra.