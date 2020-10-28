Brasileiro analisa ‘primeira etapa’ de liga do Qatar com o Al-Wakrah

Crédito: Divulgação/Al-Wakrah

No último fim de semana, a liga nacional do Qatar teve a sua quinta rodada. Apesar de estar no início, porém, a competição sofrerá uma pausa de 30 dias devido ao novo calendário divulgado com as adaptações necessárias em decorrência da pandemia de coronavírus. O zagueiro Lucas Mendes, do Al-Wakrah, analisou a atuação da equipe na primeira parte da liga do Qatar.

- Acho que fizemos uma boa primeira etapa de competição aqui no Qatar. Sabíamos que seria um período difícil, a retomada do futebol, mas conseguimos fazer de maneira equilibrada, com bons jogos e boas apresentações - disse o jogador, que projetou a briga do Al-Wakrah na tabela:

- Creio que a gente consiga brigar por uma vaga entre os cinco primeiros. Hoje é nosso objetivo. Temos de ir etapa a etapa, subindo e entendendo qual nossa briga real na competição. Hoje entendo que é essa, uma vaga entre os cinco e, quem sabe, tentar algo melhor.

No último sábado, o Al-Wakrah vencia o Al-Arabi por 2 a 1 até os minutos finais e, depois de um pênalti assinalado com o auxílio do VAR, sofreu o empate.