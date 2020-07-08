Brasileiro ainda crê em título português do Benfica: 'Enquanto for possível, acreditaremos'

Entrando em sua reta final, a Liga NOS tem quatro rodadas pela frente, tendo Porto e Benfica na briga pelo título nacional. Após um momento instável na retomada do campeonato, o clube de Lisboa retomou o caminho das vitórias no último sábado, quando bateu o Boavista por 3 a 1.
Grande nome do Benfica no triunfo, com duas assistências e um belo gol, o brasileiro Gabriel celebrou os pontos conquistados e valorizou o trabalho do grupo apesar da boa atuação individual.
- A vitória foi importante para retomar a confiança, concretizar o trabalho. Algumas coisas não vinham saindo da melhor forma, mas nesse jogo aconteceram como devem acontecer e isso é o mais importante. Todos os jogadores gostam de fazer uma boa partida, mas o prêmio individual tem que ficar em segundo plano, o fundamental foi o desempenho de toda a equipe e o resultado que conquistamos - analisou o camisa 8.
Com 12 pontos em disputa após 30 rodadas, o Benfica soma 67 pontos, seis a menos que o Porto, e precisa de uma combinação de resultados para alcançar a taça. Mesmo com um cenário complicado, o meia garante que o grupo continua com o foco na conquista nacional.
- Vamos acreditar até o fim. Sabemos que tudo é possível e no futebol tudo pode acontecer. Enquanto houver possibilidades matemáticas nós vamos acreditar e continuar com o foco no trabalho, sempre pensado de forma positiva - concluiu o brasileiro.
Benfica e Porto voltam a campo nesta quinta-feira, contra Famalicão e Tondela, respectivamente, pela 31ª rodada do Campeonato Português.