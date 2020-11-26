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Brasileiro afirma que Santa Clara precisa de jogo perfeito para surpreender o Porto

O atacante Carlos, um dos destaques da equipe do Açores, retornou de lesão no último jogo, pela Taça de Portugal, quando anotou um gol e agora vai pegar o Dragão...

Publicado em 26 de Novembro de 2020 às 20:10

LanceNet

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Publicado em 

26 nov 2020 às 20:10
Crédito: Divulgação
O Santa Clara terá uma adversário duro pela frente na oitava rodada do Campeonato Português. O rival será o Porto, dentro de casa, em duelo que acontece neste sábado, às 15h (de Brasília). O atacante Carlos, destaque da equipe da Ilha do Açores, será uma das armas para tentar superar o atual campeão nacional.
TABELA> Veja classificação e simulador do Campeonato Português clicando aqui
O brasileiro, que anotou um gol pela Taça de Portugal no último fim de semana, afirma que o Santa Clara precisa fazer uma partida homogênea nos 90 minutos para superar o adversário.
- Será um jogo extremamente complicado. O Porto, assim como o Benfica e o Sporting, são jogos onde você precisa de uma atuação perfeita se quiser sair de campo com um resultado positivo. Estamos vindo de uma vitória na Taça de Portugal e isso dá um gás a mais para este importante compromisso - afirmou.
O Santa Clara está a apenas três pontos do Porto na tabela de classificação (10 contra 13). Apesar de o Dragão ter começado mal a atual edição do Campeonato Português, Carlos não crê em um cenário mais simples para conseguir os três pontos.
- O Porto teve algumas oscilações nesse início de campeonato. O Benfica e o Braga também. Isso mostra que o campeonato fica equilibrado a cada ano. Mas não podemos pensar que isso torna as coisas mais simples. Precisamos de muita atenção e aproveitar bem as oportunidades para conseguir um importante resultado. Nosso objetivo aqui no Santa Clara é sempre superar o desempenho da última temporada. Para isso vencer jogos como esse de sábado são importantes - finalizou.

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