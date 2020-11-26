Brasileiro afirma que Santa Clara precisa de jogo perfeito para surpreender o Porto

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O Santa Clara terá uma adversário duro pela frente na oitava rodada do Campeonato Português. O rival será o Porto, dentro de casa, em duelo que acontece neste sábado, às 15h (de Brasília). O atacante Carlos, destaque da equipe da Ilha do Açores, será uma das armas para tentar superar o atual campeão nacional.

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O brasileiro, que anotou um gol pela Taça de Portugal no último fim de semana, afirma que o Santa Clara precisa fazer uma partida homogênea nos 90 minutos para superar o adversário.

- Será um jogo extremamente complicado. O Porto, assim como o Benfica e o Sporting, são jogos onde você precisa de uma atuação perfeita se quiser sair de campo com um resultado positivo. Estamos vindo de uma vitória na Taça de Portugal e isso dá um gás a mais para este importante compromisso - afirmou.

O Santa Clara está a apenas três pontos do Porto na tabela de classificação (10 contra 13). Apesar de o Dragão ter começado mal a atual edição do Campeonato Português, Carlos não crê em um cenário mais simples para conseguir os três pontos.