Brasileiro admite sonho em jogar com Ibra: 'Acredito que ele venha'

Crédito: Jean Carlos sonha com Ibrahimovic jogando no Hammarby (Divulgação

Destaque do Hammarby, o lateral Jean Carlos, de 25 anos, chegou ao clube no ano passado, mas já projeta o futuro da equipe que pode chamar a atenção do mundo nas próximas temporadas. Isso porque Ibrahimovic, co-proprietário do time, pode regressar ao país natal para dar seguimento à reta final da carreira. Para o brasileiro, um cenário que desperta a ansiedade dos jogadores.

- Ele ainda tem contrato com o Milan, mas, depois disso, e pelo o que todos dizem, deve voltar para jogar no nosso clube. Já teve um período de treinamentos conosco, durante a pandemia, por cerca de 15 dias. A presença dele faz com que a gente melhore individual e coletivamente - disse Jean. E completou:

- Zlatan é um exemplo. É um cara que se dá bem com todo mundo e tem o respeito de todos dentro do clube. Eu acredito que, após o término de contrato na Itália, ele deve vir jogar conosco. Para nós, seria um privilégio ter um jogador com as qualidades e o respeito dele.

Mesmo na capital Estocolmo e com grande torcida, o Hammarby segue os principais protocolos, disputando jogos ainda sem a presença do público no estádio. Jean Carlos relata a experiência incomum no início do Campeonato Sueco.