Brasileirão, Premier League, La Liga... saiba onde assistir aos jogos do sábado

O fim de semana de futebol começa agitado por grandes jogos ao redor do mundo. Na Espanha, o Barcelona enfrenta o Alavés, às 17h, no Camp Nou, pelo Campeonato Espanhol. Além disso, Manchester City e Tottenham protagonizam um duelo eletrizante na Premier League, às 14h30, no Etihad Stadium.Pela reta final do Campeonato Brasileiro, três jogos acontecem no sábado (13): Goiás e Botafogo jogam às 17h, enquanto Santos e Coritiba e Atlético-MG e Bahia entram em campo às 19h, pela 36ª rodada da Série A da competição.
Ainda no sábado, o PSG entra em campo pelo Campeonato Francês, Napoli e Juventus se enfrentam no Italiano, o Porto joga pelo Português e muito mais.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
9h30 - Leicester x Liverpool Premier League Onde assistir: Fox Sports
10h - Granada x Atlético de Madrid La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
11h - Torino x Genoa Serie A Tim Onde assistir: TNT Sports
12h - Crystal Palace x Burnley Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
13h - PSG x Nice Ligue 1 Onde assistir: One Football
14h - Napoli x Juventus Serie A Tim Onde assistir: Band e TNT Sports
14h30 - Eibar x Real Valladolid La Liga Onde assistir: Fox Premium
14h30 - Manchester City x Tottenham Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
16h30 - Spezia x Milan Serie A Tim Onde assistir: SporTV
17h - Barcelona x Alavés La Liga Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Lyon x Montpellier Ligue 1 Onde assistir: One Football
17h - Brigton x Aston Villa Premier League Onde assistir: DAZN
17h - Goiás x Botafogo Brasileirão Onde assistir: Premiere
17h30 - Porto x Boavista Campeonato Português Onde assistir: ESPN
19h - Santos x CoritibaBrasileirão Onde assistir: Premiere
19h - Atlético-MG x Bahia Brasileirão Onde assistir: Premiere