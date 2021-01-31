Brasileirão, Premier League e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de domingo

O domingo de futebol promete muito com vários jogos durante o dia, principalmente com grandes campeonatos como o Brasileirão, a Premier League e a Bundesliga.O dia começa com o Chelsea em campo logo às 9h (de Brasília) com Chelsea e Burnley que reservam muita emoção com os Blues em busca dos primeiros lugares do campeonato. O Liverpool entra em cena às 13h30 contra o West Ham e quer seguir a recuperação na tabela, após vencer o Tottenham na última rodada.
Pela La Liga, o líder Atlético de Madrid entra em campo às 12h15 contra o Cádiz para manter a diferença de pontos para o segundo colocado. O Barcelona entra em campo às 17h contra o Athletic Bilbao em jogo difícil para os catalães, que seguem irregulares na temporada. O Brasileirão contempla a tarde e noite com oito jogos da 33ª rodada e muita briga na parte de cima e de baixo da tabela.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
ITALIANOSpezia x Udinese - 08h30Transmissão: Estádio TNT
Atalanta x Lazio - 11hTransmissão: Band e TNT
Crotone x Genoa - 11hTransmissão: Estádio TNT
Cagliari x Sassuolo - 11hTransmissão: Estádio TNT
Napoli x Parma - 14hTransmissão: Bandsports e Estádio TNT
Roma x Hellas Verona - 16h45Transmissão: Bandsports e Estádio TNTINGLÊSChelsea x Burnley - 09hTransmissão: ESPN Brasil
Leicester x Leeds - 11hTransmissão: ESPN Brasil
West Ham x Liverpool - 13h30Transmissão: ESPN Brasil
Brighton x Tottenham - 16h15Transmissão: Fox Sports
ESPANHOLGetafe x Alavés - 10hTransmissão: Fox Premium
Cádiz x Atlético de Madrid - 12h15Transmissão: Fox Sports
Granada x Celta de Vigo - 14h30Transmissão: Fox Premium
Barcelona x Athletic Bilbao - 17hTransmissão: ESPN BrasilHOLANDÊSFeyernoord x PSV - 10h30Transmissão: ESPN
AZ x Ajax - 12h45Transmissão: ESPN
FRANCÊSLorient x PSG - 11hTransmissão: One Football App
Lille x Dijon - 13hTransmissão: One Football App
Nantes x Monaco - 17hTransmissão: One Football App
ALEMÃOKöln x Arminia - 11h30Transmissão: One Football App
Wolfsburg x Freiburg - 14hTransmissão: Band e One Football AppBRASILEIRÃOVasco x Bahia - 16hTransmissão: Globo (menos SP, GO, MG, CE, MT, MS, SC, PR e RS) e Premiere
Atlético Goianiense x São Paulo - 16hTransmissão: Globo (SP, GO, MG, CE, MT, MS, SC) e PremiereCoritiba x Grêmio - 16hTransmissão: Globo (PR e RS) e Premiere
Atlético Mineiro x Fortaleza - 17hTransmissão: Premiere
Internacional x RB Bragantino - 18h15Transmissão: Premiere
Ceará x Athletico Paranaense - 19hTransmissão: TNT (menos CE) e Estádio TNT
Fluminense x Goiás - 20h30Transmissão: SporTV (menos RJ) e Premiere