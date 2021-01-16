Brasileirão, Premier League e mais: saiba onde assistir aos jogos do sábado

O sábado (16) do futebol será agitado por grandes campeonatos. Aqui no Brasil, duas partidas abrem a 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. São elas Fluminense x Sport, no Nilton Santos, e Vasco x Coritiba, em São Januário.
Jogos da Série B, Série C e Série D também terão transmissão, além da Premier League, Serie A da Itália, entre outros campeonatos pelo mundo.Confira abaixo os confrontos do dia e a programação de transmissão
9h30 - Wolverhampton x West Bromwich Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
12h - Leeds United x Brighton Premier League Onde assistir: DAZN 12h - West Ham x Burnley Premier League Onde assistir: Fox Sports
14h - Torino x Spezia Serie A Onde assistir: Band e EI Plus
14h30 - Fulham x Chelsea Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
16h30 - CSA x Avaí Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
17h - Leicester x Southampton Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Ypiranga x Paysandu Série C Onde assistir: DAZN
17h - Remo x Londrina Série C Onde assistir: DAZN
19h - Fluminense x Sport Brasileirão Onde assistir: Premiere19h - Juventude x Cruzeiro Série B Onde assistir: SporTV e Premiere
20h30 - Defensa y Justicia x Coquimbo Unido Copa Sul-Americana Onde assistir: Conmebol TV
21h - Vasco x Coritiba Brasileirão Onde assistir: Premiere
21h - Oeste x Confianca Série BOnde assistir: Premiere