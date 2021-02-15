Brasileirão, Premier League, Bundesliga e mais! Saiba onde assistir aos jogos de segunda

A segunda-feira de futebol reserva muito bom futebol ao longo do dia para os fãs dos times brasileiros e europeus. Pelo Brasileirão, Ceará e Fluminense se encaram às 18h e mais tarde, às 20h, o Sport recebe o RB Bragantino para fechar a 36ª rodada do campeonato.Pela Premier League, o Chelsea e o seu estrelado elenco entra em campo contra o Newcastle às 17h em busca de uma aproximação dos primeiros colocados na tabela.O Bayern de Munique faz o seu primeiro jogo com o patch de melhor time do mundo estampado no peito contra o Arminia Bielefeld, às 16h30, pela Bundesliga.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: