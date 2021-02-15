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Brasileirão, Premier League, Bundesliga e mais! Saiba onde assistir aos jogos de segunda

A bola rola no Brasil para dois jogos do Brasileirão no período da noite. Muitos jogos nas principais ligas da Europa com promessa de muitos gols...
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Publicado em 

15 fev 2021 às 03:00

Publicado em 15 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
A segunda-feira de futebol reserva muito bom futebol ao longo do dia para os fãs dos times brasileiros e europeus. Pelo Brasileirão, Ceará e Fluminense se encaram às 18h e mais tarde, às 20h, o Sport recebe o RB Bragantino para fechar a 36ª rodada do campeonato.Pela Premier League, o Chelsea e o seu estrelado elenco entra em campo contra o Newcastle às 17h em busca de uma aproximação dos primeiros colocados na tabela.O Bayern de Munique faz o seu primeiro jogo com o patch de melhor time do mundo estampado no peito contra o Arminia Bielefeld, às 16h30, pela Bundesliga.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
INGLÊSWest Ham x Sheffield United - 15hTransmissão: Fox Sports
Chelsea x Newcastle - 17h​Transmissão: DAZN
ALEMÃOBayern de Munique x Arminia Bielefeld - 16h30Transmissão: One Football App
ESPANHOLCádiz x Athletic Bilbao - 17h​Transmissão: ESPN
PORTUGUÊSSporting x Paços Ferreira - 17h15​Transmissão: Fox Sports
BRASILEIRÃOCeará x Fluminense - 18hTransmissão: Premiere
Sport x RB Bragantino - 20h​Transmissão: SporTV (menos PE) e Premiere
COPA DA LIGA ARGENTINAIndependiente x Lanús - 21h30​Transmissão: Fox Sports

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