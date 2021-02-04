Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Brasileirão, Mundial de Clubes... saiba onde assistir aos jogos da quinta-feira

Três partidas complementam a 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Além disso, dois confrontos acontecem pelo Mundial. Confira!...
LanceNet

04 fev 2021 às 03:00

Publicado em 04 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Nesta quinta-feira, quatro equipes disputam duas vagas nas semifinais do Mundial de Clubes. O Tigres, do México, enfrenta o Ulsan Hyundai, da Coréia do Sul. Enquanto isso, o Al Duhail, do Catar, pega o Al Ahly, do Egito.​Verdão leva 28 jogadores para o Mundial de Clubes, no Qatar
Pelo Brasileirão, três partidas movimentam a 34ª rodada. Uma delas é o clássico entre Flamengo e Vasco, no Maracanã, às 21h. Já na Europa, jogos da Premier League, Campeonato Português e outras competições acontecem.
Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
11h - Tigres-MEX x Ulsan Hyundai-COR Mundial de ClubesOnde assistir: SporTV
14h30 - Al Duhail x Al Ahly Mundial de Clubes Onde assistir: SporTV 16h - Belenenses x Porto Campeonato Português Onde assistir: ESPN
17h - Tottenham x Chelsea Premier League Onde assistir: ESPN Brasil
17h - Bétis x Athletic Bilbao Copa do Rei Onde assistir: Fox Sports
18h30 - Fortaleza x Coritiba Brasileirão Onde assistir: TNT e Premiere
21h - Athletico-PR x Internacional BrasileirãoOnde assistir: TNT
21h - Flamengo x VascoBrasileirãoOnde assistir: Premiere

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados