Brasileirão, La Liga e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de segunda

A segunda-feira de futebol reserva muitos jogos emocionantes para todos os gostos dos telespectadores. O Flamengo visita o Sport em jogo que coloca frente a frente os dois times envolvidos na polêmica do título brasileiro de 1987. Assim a partida na Ilha do Retiro acontece às 20h (de Brasília) pela 33ª rodada do Brasileirão 2020.

>Confira como está a classificação da Premier LeagueEm Portugal acontece um clássico que promete ser quente, com Sporting e Benfica disputando diretamente a liderança do Campeonato Português às 18h30. O Porto recebe o Rio Ave mais cedo, às 16h e pelo Campeonato Espanhol, o Real Betis enfrenta o Osasuna às 17h.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão: