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Brasileirão, La Liga e muito mais! Saiba onde assistir aos jogos de segunda

Flamengo entra em campo pelo Campeonato Brasileiro em busca de se aproximar ainda mais dos primeiros colocados, a bola rola na Espanha e em Portugal também...
LanceNet

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Publicado em 

01 fev 2021 às 03:00

Publicado em 01 de Fevereiro de 2021 às 03:00

Crédito: Sport recebe o Flamengo em jogo válido pelo Brasileirão (Alexandre Vidal / Flamengo
A segunda-feira de futebol reserva muitos jogos emocionantes para todos os gostos dos telespectadores. O Flamengo visita o Sport em jogo que coloca frente a frente os dois times envolvidos na polêmica do título brasileiro de 1987. Assim a partida na Ilha do Retiro acontece às 20h (de Brasília) pela 33ª rodada do Brasileirão 2020.
>Confira como está a classificação da Premier LeagueEm Portugal acontece um clássico que promete ser quente, com Sporting e Benfica disputando diretamente a liderança do Campeonato Português às 18h30. O Porto recebe o Rio Ave mais cedo, às 16h e pelo Campeonato Espanhol, o Real Betis enfrenta o Osasuna às 17h.Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:
PORTUGUÊSPorto x Rio Ave - 16hTransmissão: Fox Sports
Sporting x Benfica - 18h30Transmissão: Fox Sports
2ª DIVISÃO INGLESAWatford x QPR - 16h45Transmissão: ESPN BrasilESPANHOLReal Betis x Osasuna - 17hTransmissão: ESPN
BRASILEIRÃOSport x Flamengo - 20hTransmissão: SporTV (menos PE) e Premiere

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