Brasileirão: Justiça suspende jogo entre Palmeiras e Flamengo

Equipe do Flamengo já está em São Paulo. Na delegação, 19 jogadores, sendo 12 atletas da base Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Marcado para este domingo (27), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo entre Palmeiras X Flamengo foi suspenso na tarde deste sábado (26) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1 Região (RJ), após uma ação movida pelo Sindiclubes, o Sindicato dos Empregados em Clubes, Estabelecimentos de Cultura Física, Desportos e Similares do estado fluminense.

O sindicato pediu o cancelamento para poupar a saúde dos profissionais envolvidos na partida. Até agora, o Flamengo tem 19 atletas contaminados e 41 casos de Covid-19 , incluindo comissão técnica e diretoria.

De acordo com informações do site ESPN, o clube rubro-negro tentou o adiamento do jogo tanto na CBF quanto no STJD, mas ambas as entidades rejeitaram o pedido. Além da suspensão da partida, o TRT-RJ estipulou uma multa de R$ 2 milhões, caso a CBF ou o Flamengo, réus da ação, descumpram a decisão.

Segundo informações de O Globo, na decisão, o juiz Filipe Olmo alega risco de contaminação de mais profissionais e atletas. A ação foi assinada pelo advogado Henrique Fragoso.

O elenco carioca, no entanto, já seguiu para São Paulo com uma relação de 19 atletas, sendo 12 da base. O clube preferiu manter a programação caso a decisão da Justiça do Trabalho seja revista, pois a ação cabe recurso.