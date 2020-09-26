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Estipulou multa

Brasileirão: Justiça suspende jogo entre Palmeiras e Flamengo

Além da suspensão da partida, o TRT-RJ estipulou uma multa de R$ 2 milhões caso a CBF ou o Flamengo, réus da ação, descumpram a decisão

Publicado em 26 de Setembro de 2020 às 16:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2020 às 16:31
Flamengo vai enfrentar o Barcelona de Guayaquil
Equipe do Flamengo já está em São Paulo. Na delegação, 19 jogadores, sendo 12 atletas da base Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
Marcado para este domingo (27), pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, o jogo entre Palmeiras X Flamengo foi suspenso na tarde deste sábado (26) pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1 Região (RJ), após uma ação movida pelo Sindiclubes, o Sindicato dos Empregados em Clubes, Estabelecimentos de Cultura Física, Desportos e Similares do estado fluminense. 
O sindicato pediu o cancelamento para poupar a saúde dos profissionais envolvidos na partida. Até agora, o Flamengo tem 19 atletas contaminados e 41 casos de Covid-19, incluindo comissão técnica e diretoria.
De acordo com informações do site ESPN, o clube rubro-negro tentou o adiamento do jogo tanto na CBF quanto no STJD, mas ambas as entidades rejeitaram o pedido.  Além da suspensão da partida, o TRT-RJ estipulou uma multa de R$ 2 milhões, caso a CBF ou o Flamengo, réus da ação, descumpram a decisão.

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Segundo informações de O Globo, na decisão, o juiz Filipe Olmo alega risco de contaminação de mais profissionais e atletas. A ação foi assinada pelo advogado Henrique Fragoso.
O elenco carioca, no entanto, já seguiu para São Paulo com uma relação de 19 atletas, sendo 12 da base. O clube preferiu manter a programação caso a decisão da Justiça do Trabalho seja revista, pois a ação cabe recurso.
Os jogadores do Flamengo que testaram positivo para a Covid-19 são: Noga, Pepê, Rodrigo Muniz, Gabriel Batista, Isla, Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Thuler, Gustavo Henrique, Renê, Filipe Luís, Willian Arão, Gomes, Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Bruno Henrique e Michael

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