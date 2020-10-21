Brasileirão Feminino: tudo o que você precisa saber sobre as quartas

Crédito: Divulgação/CBF

As quartas de final do Campeonato Brasileiro feminino começam no próximo final de semana e com novidades: os jogos serão disputados nos estádios principais dos clubes e o árbitro de vídeo estará presente a partir das semifinais. Além disso, foi anunciada a criação de uma premiação para a melhor jogadora de cada partida da fase final da competição.

Vale lembrar que, assim como as outros torneios da CBF, o Brasileiro Feminino não tem como critério de desempate os gols marcados fora de casa. Além disso, não há vantagem do empate para a melhor campanha, apenas poder decidir dentro de casa. O Corinthians foi o primeiro colocado na primeira fase e, portanto, enfrenta o Grêmio (8º), enquanto o Santos terminou em segundo e pegará o São Paulo (7º). Os outros duelos são Ferroviária (4º) e Palmeiras (5º), Internacional (3º) e Kindermann/Avaí (6º).

Os confrontos começam neste domingo, dia 25, com o jogo entre Grêmio e Corinthians, na Arena do Tricolor gaúcho, às 16h, com transmissão da Band. Já o jogo de volta acontecerá em São Paulo, na Neo Química Arena, no dia 2 de novembro (segunda-feira), às 19h. A transmissão acontecerá pelo perfil do Twitter do Brasileirão Feminino. No dia 28 de outubro, quarta-feira, o Kindermann/Avaí recebe o Internacional na Ressacada, às 17h. Já a volta acontecerá no Beira-Rio no dia 1º de novembro (domingo), às 16h. Também dia 28 de outubro, Palmeiras e Ferroviária se encontram no Allianz Parque, mas às 19h30. Na Fonte Luminosa, em Araraquara, a volta será dia 1º, também às 19h30. Todas essas quatro partidas terão transmissão pelo site da CBF.

Por fim, os dois últimos times nas quartas são São Paulo e Santos, que primeiro se enfrentam no Morumbi, dia 28 de outubro, às 19h30, com transmissão pelo Twitter, e depois na Vila Belmiro, no domingo (1º de novembro), às 16h, com transmissão da Band.

A presença do VAR na fase semifinal da competição torna o Brasileiro Feminino A-1 a primeira competição nacional a adotar o recurso no mundo, de acordo com a FIFA. Apenas na Copa do Mundo do ano passado, disputada na França, e nos jogos finais da Champions League Feminina o árbitro de vídeo foi utilizado. Confira a tabela completa:

Jogos de ida25/10 (domingo)16h: Grêmio x Corinthians - Arena do Grêmio, Porto Alegre (RS)Transmissão: Band

28/10 (quarta-feira)17h: Kindermann/Avaí x Internacional - Ressacada, Florianópolis (SC)Transmissão: Site da CBF19h30: São Paulo x Santos - Morumbi, São Paulo (SP)Transmissão: Twitter @BRFeminino19h30: Palmeiras x Ferroviária - Allianz Parque, São Paulo (SP)Transmissão: Site da CBF

Jogos de volta01/11 (domingo)16h: Santos x São Paulo - Vila Belmiro, Santos (SP)Transmissão: Band16h: Internacional x Avaí/Kindermann - Beira Rio, Porto Alegre (RS)Transmissão: Site da CBF19h30: Ferroviária x Palmeiras - Fonte Luminosa, Araraquara (SP)Transmissão: Site da CBF