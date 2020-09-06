8ª rodada

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (06)

Fluminense e Vasco entrarão em campo para a oitava rodada da competição nacional

Publicado em 06 de Setembro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

A imagem mostra jogadores do Fluminense e do Atlético-GO disputando a bola
Após empate em 1 a 1 contra o Atlético-GO, Fluminense encara o São Paulo neste domingo Crédito: Lucas Mercon/Fluminense
A oitava rodada do Campeonato Brasileiro teve três jogos disputados no sábado (05) e terá sete partidas neste domingo (06). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 8ª Rodada do Brasileirão 

  • Jogos deste domingo (06)

  • Bragantino x Palmeiras
    Horário: 11h 
    Onde assistir: Premiere

  • São Paulo x Fluminense
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere 
      
  • Internacional x Bahia
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere

  • Vasco x Athletico-PR
    Horário: 18h
    Sem transmissão
      
  • Atlético-GO x Grêmio
    Horário: 19h
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Sport x Goiás
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere 

  • Coritiba x Atlético-MG
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

Veja Também

VAR apenas escancara péssima qualidade da arbitragem brasileira

Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

Recomendado para você

Luiz Inácio Lula da Silva
Queratose: saiba o que é a condição que fez Lula passar por procedimento
Júlia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco dão vida a cerca de 20 personagens
O que fazer no ES? Festival em Itaúnas, Danilo Gentili e Parque Aberto agitam o final de semana
Adulterar a placa para dificultar a identificação é considerada infração grave, com multa de R$ 195,23 e cinco pontos na CNH.
Motoristas tapam placas de carros para burlar rotativo em Linhares; fotos

