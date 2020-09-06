Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (06)

A oitava rodada do Campeonato Brasileiro teve três jogos disputados no sábado (05) e terá sete partidas neste domingo (06). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
- 8ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste domingo (06)
- Bragantino x Palmeiras
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- São Paulo x Fluminense
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- Internacional x Bahia
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Vasco x Athletico-PR
Horário: 18h
Sem transmissão
- Atlético-GO x Grêmio
Horário: 19h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Sport x Goiás
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Coritiba x Atlético-MG
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere