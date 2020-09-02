Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 7ª rodada

A sétima rodada do Campeonato Brasileiro terá oito jogos disputados nesta quarta-feira (02) e duas partidas realizadas na quinta-feira (03). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
- 7ª Rodada do Brasileirão
Jogos desta quarta-feira (02)
- Ceará x Fortaleza
Horário: 19h
Onde assistir: TNT
- Fluminense x Atlético-GO
Horário: 19h15
Onde assistir: SporTV
- Goiás x Corinthians
Horário: 19h15
Onde assistir: Premiere
- Botafogo x Coritiba
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Bahia x Flamengo
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Athletico-PR x Bragantino
Horário: 20h30
Sem transmissão
- Palmeiras x Internacional
Horário: 21h30
Onde assistir: Globo SP e RS, Premiere e TNT
- Santos x Vasco
Horário: 21h30
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
Jogos de quinta-feira (03)
- Grêmio x Sport
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Atlético-MG x São Paulo
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV