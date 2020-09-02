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Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 7ª rodada

Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco entram em campo nesta quarta-feira (02)

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 07:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 set 2020 às 07:40
A maioria dos países permanece com as competições de futebol paralisadas devido à pandemia do novo coronavírus
Na maioria dos países, as apartidas acontecem sem a presença de público Crédito: Freepik
A sétima rodada do Campeonato Brasileiro terá oito jogos disputados nesta quarta-feira (02) e duas partidas realizadas na quinta-feira (03). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 7ª Rodada do Brasileirão 

    Jogos desta quarta-feira (02)

  • Ceará x Fortaleza 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: TNT 

  • Fluminense x Atlético-GO 
    Horário: 19h15
    Onde assistir: SporTV 

  • Goiás x Corinthians 
    Horário: 19h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Botafogo x Coritiba
    Horário: 20h30
    Onde assistir: Premiere

  • Bahia x Flamengo
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere 

  • Athletico-PR x Bragantino
    Horário: 20h30
    Sem transmissão 

  • Palmeiras x Internacional 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Globo SP e RS, Premiere e TNT 

  • Santos x Vasco 
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere 

    Jogos de quinta-feira (03)

  • Grêmio x Sport
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Atlético-MG x São Paulo
    Horário: 20h
    Onde assistir: SporTV

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