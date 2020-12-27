Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique de olho

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (27)

Seis partidas fecham a 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Veja onde você pode acompanhar cada duelo
Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 08:00

Léo Gil, vasco
Jogo do Vasco contra o Athletico-PR só estará disponível por streaming Crédito: Rafael Ribeiro
A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro teve quatro partidas no sábado (26). Outros seis jogos acontecem neste domingo (27). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 27ª Rodada do Brasileirão 

  • Jogos de domingo (27) 

  • Botafogo x Corinthians 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere 

  • Bahia x Internacional 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (RS), TNT e Premiere 

  • Palmeiras x Bragantino 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere  

  • Athletico-PR x Vasco 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Furacão Live (serviço de pay-per-view do Athletico-PR) e Twich (plataforma de streaming), no canal "Drako por Cento" para torcedores do Athletico-PR e no Canal do Casimiro para torcedores do Vasco. Pra acompanhar via Twich é necessário se inscrever em um dos canais e pagar o valor de R$ 22,99. 

  • Santos x Ceará 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Grêmio x Atlético-GO 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

Veja Também

VAR apenas escancara péssima qualidade da arbitragem brasileira

Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa da Penha: chuva, fé e multidão marcam último dia de evento; veja fotos
Imagem de destaque
10 sopas ricas em proteínas para começar a semana
Imagem de destaque
Trecho da BR 101 em Anchieta será totalmente interditado nesta terça (14)

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados