Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (27)

A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro teve quatro partidas no sábado (26). Outros seis jogos acontecem neste domingo (27). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
- 27ª Rodada do Brasileirão
- Jogos de domingo (27)
- Botafogo x Corinthians
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Bahia x Internacional
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (RS), TNT e Premiere
- Palmeiras x Bragantino
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Athletico-PR x Vasco
Horário: 18h15
Onde assistir: Furacão Live (serviço de pay-per-view do Athletico-PR) e Twich (plataforma de streaming), no canal "Drako por Cento" para torcedores do Athletico-PR e no Canal do Casimiro para torcedores do Vasco. Pra acompanhar via Twich é necessário se inscrever em um dos canais e pagar o valor de R$ 22,99.
- Santos x Ceará
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Grêmio x Atlético-GO
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere