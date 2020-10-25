Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique de Olho

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (25)

O Flamengo encara o Internacional em jogo que vale a liderança. Em outro duelo do G-6, o Fluminense enfrenta o Santos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 out 2020 às 08:00

Publicado em 25 de Outubro de 2020 às 08:00

Flamengo goleou o Corinthians por 5 a 1 e assumiu a vice-liderança do Brasileirão
Flamengo goleou o Corinthians por 5 a 1 na última rodada do Brasileirão Crédito: Daniel Vorley/Agif
A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (14) com a derrota do Vasco para o Corinthians por 2 a 1. Três jogos aconteceram neste sábado (24), e outros quatro serão realizados neste domingo (25). A rodada ainda teve dois jogos adiados: São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 18ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste domingo (25)
      
  • Fluminense x Santos
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Atlético-GO x Palmeiras
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere 
     
  • Athletico-PR x Grêmio
    Horário: 18h15 
    Sem transmissão na TV 

  • Internacional x Flamengo
    Horário:     18h15
    Onde assistir: Premiere:

Veja Também

VAR apenas escancara péssima qualidade da arbitragem brasileira

Rede Gazeta cria liga no Cartola FC e oferece prêmios mensais

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados