Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (25)

A 18ª rodada do Campeonato Brasileiro começou na última quarta-feira (14) com a derrota do Vasco para o Corinthians por 2 a 1. Três jogos aconteceram neste sábado (24), e outros quatro serão realizados neste domingo (25). A rodada ainda teve dois jogos adiados: São Paulo x Botafogo e Bahia x Fortaleza. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- 18ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste domingo (25)
- Fluminense x Santos
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Atlético-GO x Palmeiras
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Athletico-PR x Grêmio
Horário: 18h15
Sem transmissão na TV
- Internacional x Flamengo
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere: