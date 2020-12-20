Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (20)

A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início na última quarta-feira (16), com duas partidas. O líder São Paulo venceu o Atlético-MG por 3 a 0, e o Fluminense perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1. Três duelos aconteceram no sábado (19) e a bola rola para quatro confrontos neste domingo (20). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
- 26ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste domingo (20)
- Vasco x Santos
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Bragantino x Athletico-PR
Horário: 16h
Onde assistir: Premiere
- Flamengo x Bahia
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Fortaleza x Ceará
Horário: 20h30
Onde assistir: TNT e Premiere
- Jogo de segunda-feira (21)
- Corinthians x Goiás
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere