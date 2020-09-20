11ª rodada

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (20)

Vasco, Fluminense e Botafogo entram em campo. Jogo do Flamengo foi adiado

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 07:35

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 set 2020 às 07:35
Ribamar marcou o gol que colocou o Vasco no topo da tabela do Brasileirão
Ribamar será tirular na partida contra o Coritiba Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro está bem diferente das demais. Ela foi aberta pelo jogo entre São Paulo e Athletico-PR, antecipado para o dia 26 de agosto e que foi vencido pelo Tricolor. Depois, foi a vez de Corinthians e Bahia se enfrentarem na última quarta-feira (16). O Timão venceu por 3 a 2. No sábado (19) aconteceram três partidas. E neste domingo (20)  mais quatro confrontos estão marcados. Vale lembrar que o jogo entre Flamengo e Goiás foi adiado para o dia 13 de outubro, já que o Rubro-Negro permanece no Equador para a disputa da Libertadores. Confira onde assistir aos jogos deste domingão.
  • 11ª Rodada do Brasileirão 

  • Jogos deste domingo (20)

  • Grêmio x Palmeiras
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo SP e RS; e Premiere

  • Coritiba x Vasco 
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere 
      
  • Botafogo x Santos
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Sport x Fluminense
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere 

