Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (20)

A 11ª rodada do Campeonato Brasileiro está bem diferente das demais. Ela foi aberta pelo jogo entre São Paulo e Athletico-PR, antecipado para o dia 26 de agosto e que foi vencido pelo Tricolor. Depois, foi a vez de Corinthians e Bahia se enfrentarem na última quarta-feira (16). O Timão venceu por 3 a 2. No sábado (19) aconteceram três partidas. E neste domingo (20) mais quatro confrontos estão marcados. Vale lembrar que o jogo entre Flamengo e Goiás foi adiado para o dia 13 de outubro, já que o Rubro-Negro permanece no Equador para a disputa da Libertadores. Confira onde assistir aos jogos deste domingão.
- 11ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste domingo (20)
- Grêmio x Palmeiras
Horário: 16h
Onde assistir: Globo SP e RS; e Premiere
- Coritiba x Vasco
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Botafogo x Santos
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Sport x Fluminense
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere