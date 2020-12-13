Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (13)

A 25º rodada do Campeonato Brasileiro teve seis jogos disputados no sábado (12), e quatro partidas acontecem neste domingo (13). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
- 25ª Rodada do Brasileirão
- Jogos de domingo (13)
- Flamengo x Santos
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta, Globo (Para todo o Brasil) e Premiere
- Corinthians x São Paulo
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Sport x Coritiba
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Vasco x Fluminense
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere