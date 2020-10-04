Futebol

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (04)

Logo às 11h, Botafogo e Fluminense fazem o clássico Vovô. Às 16, o Flamengo encara o Athletico-PR, e as 20h30 Atlético-MG e Vasco fecham a rodada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 out 2020 às 07:00

Publicado em 04 de Outubro de 2020 às 07:00

Lincoln comemora gol com a camisa do Flamengo
O atacante capixaba Lincoln vem de duas boas atuações com a camisa do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro teve três jogos neste sábado (03) e outras sete partidas acontecem neste domingo (04). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 13ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste domingo (04)

  • Botafogo x Fluminense
    Horário: 11h 
    Onde assistir: Premiere

  • Flamengo x Athletico-PR 
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta  
      
  • Coritiba x São Paulo
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (SP) e Premiere

  • Bahia x Sport
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
      
  • Fortaleza x Atlético-GO 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Goiás x Santos
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Atlético-MG x Vasco 
    Horário: 20h30
    Onde assistir: SporTV e Premiere

