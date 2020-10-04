Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (04)

A 13ª rodada do Campeonato Brasileiro teve três jogos neste sábado (03) e outras sete partidas acontecem neste domingo (04). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- 13ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste domingo (04)
- Botafogo x Fluminense
Horário: 11h
Onde assistir: Premiere
- Flamengo x Athletico-PR
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta
- Coritiba x São Paulo
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (SP) e Premiere
- Bahia x Sport
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Fortaleza x Atlético-GO
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Goiás x Santos
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Atlético-MG x Vasco
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere