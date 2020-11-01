Brasileirão: confira onde assistir aos jogos deste domingo (01)

A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro começou neste sábado (31) com quatro partidas. Outros quatro jogos acontecem neste domingo (01), e ainda dois confrontos serão realizados na segunda-feira (02). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- 19ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste domingo (01)
- Flamengo x São Paulo
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Sport x Athletico-PR
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (PE e PR) e Premiere
- Santos x Bahia
Horário: 18h15
Onde assistir: TNT e Premiere
- Goiás x Vasco
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere
- Jogos de segunda-feira (02)
- Palmeiras x Atlético-MG
Horário: 17h
Onde assistir: Premiere
- Grêmio x Bragantino
Horário: 20h
Onde assistir: Premiere