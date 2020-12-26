Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 27ª rodada

Quatro partidas acontecem neste sábado (26) e seis jogos rolam no domingo (27). Veja onde você pode acompanhar cada duelo

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 06:02

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 06:02
Vitinho, do Flamengo, comemora seu gol na partida entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão, neste domingo (20)
Flamengo enfrenta o Fortaleza neste sábado (26) para manter a caça ao líder São Paulo Crédito: Diego Maranhão/AM Press e Images/Folhapress
A 27ª rodada do Campeonato Brasileiro chega com tudo neste fim de semana. Quatro partidas acontecem neste sábado (26) e seis jogos rolam no domingo (27). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 27ª Rodada do Brasileirão 

  • Jogos deste sábado (26) 

  • Atlético-MG x Coritiba 
    Horário: 17h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Fortaleza x Flamengo 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Goiás x Sport 
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere 

  • Fluminense x São Paulo
    Horário: 21h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Jogos de domingo (27) 

  • Botafogo x Corinthians 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere 

  • Bahia x Internacional 
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (RS), TNT e Premiere 

  • Palmeiras x Bragantino 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere  

  • Athletico-PR x Vasco 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Furacão Live (serviço de pay-per-view do Athletico-PR) e Twich (plataforma de streaming), no canal "Drako por Cento" para torcedores do Athletico-PR e no Canal do Casimiro para torcedores do Vasco. Pra acompanhar via Twich é necessário se inscrever em um dos canais e pagar o valor de R$ 22,99. 

  • Santos x Ceará 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere 

  • Grêmio x Atlético-GO 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

