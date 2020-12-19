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26ª rodada

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 26ª rodada

Neste sábado (19), o Botafogo encara o Coritiba em jogo de desesperados

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 06:03

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 06:03
A imagem mostra o marfinense Kalou com a bola dominada
No primeiro turno do Brasileirão, Botafogo e  Coritiba empataram no Nilton Santos Crédito: Vitor Silva/Botafogo
A 26ª rodada do Campeonato Brasileiro teve início na última quarta-feira (16), com duas partidas. O líder São Paulo venceu o Atlético-MG por 3 a 0, e o Fluminense perdeu para o Atlético-GO por 2 a 1. Os demais duelos acontecem neste fim de semana. Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 26ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (19) 

  • Sport x Grêmio 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere  

  • Internacional x Palmeiras
    Horário: 21h
    Onde assistir: TNT e Premiere
      
  • Coritiba x Botafogo
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere 

    Jogos do domingo (20)

  • Vasco x Santos
    Horário: 16h 
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Bragantino x Athletico-PR 
    Horário: 16h
    Onde assistir: Premiere 
      
  • Flamengo x Bahia
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Fortaleza x Ceará
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: TNT e Premiere 

  • Jogo de segunda-feira (21)
     
  • Corinthians x Goiás 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

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