Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 25º rodada

Na zona de rebaixamento, o Botafogo enfrenta o Internacional neste sábado (12). No domingo, Flamengo encara o Santos, e Vasco e Fluminense disputam clássico

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 06:03

Redação de A Gazeta

Botafogo empata com o Ceará. Os gols foram marcados por Honda e Matheus Babi
Botafogo precisa desesperadamente da vitória sobre o Internacional Crédito: Vítor Silva/ BFR
A 25º rodada do Campeonato Brasileiro terá seis jogos disputados neste sábado (12) e quatro partidas no domingo (13). Confira a lista para saber onde vai passar o jogo do seu time de coração, e também em qual canal vai dar aquela secada no rival.
  • 25ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (12) 

  • Bragantino x Fortaleza 
    Horário: 17h 
    Onde assistir: Premiere  

  • Athletico-PR x Atlético-MG
    Horário: 17h
    Sem transmissão de TV
      
  • Palmeiras x Bahia 
    Horário: 19h
    Onde assistir: TNT e Premiere  

  • Internacional x Botafogo
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere

  • Ceará x Atlético-GO 
    Horário: 21h
    Onde assistir: Premiere  
      
  • Goiás x Grêmio 
    Horário:     21h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere  

  • Jogos de domingo (13)

  • Flamengo x Santos
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta, Globo (Para todo o Brasil) e Premiere
      
  • Corinthians x São Paulo 
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Sport x Coritiba
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere   

  • Vasco x Fluminense 
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

