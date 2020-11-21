Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 22ª rodada

A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro começou nesta sexta-feira (20) com a vitória do Bragantino sobre o Bahia, e será encerrada na segunda-feira (23). Mas a maioria das partidas acontecem neste fim de semana. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o duelo que você não pode perder.
- 22ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (21)
- Flamengo x Coritiba
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Athletico-PR x Santos
Horário: 19h
Onde assistir: TNT
- Goiás x Palmeiras
Horário: 21h
Onde assistir: Premiere
- Jogos de domingo (22)
- São Paulo x Vasco
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Ceará x Atlético-MG
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (CE) e Premiere
- Botafogo x Fortaleza
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Internacional x Fluminense
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Corinthians x Grêmio
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Jogo de segunda-feira (23)
- Sport x Atlético-GO
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV e Premiere