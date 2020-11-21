Fique de Olho

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 22ª rodada

Dividida em quatro dias, rodada tem a maioria de seus jogos no fim de semana. Veja os horários
Redação de A Gazeta

21 nov 2020 às 06:02

Publicado em 21 de Novembro de 2020 às 06:02

O Flamengo perdeu para o São Paulo no Maracanã
Sem vencer há quatro jogos no Brasileirão, Flamengo quer reencontrar o caminho das vitórias Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A 22ª rodada do Campeonato Brasileiro começou nesta sexta-feira (20) com a vitória do Bragantino sobre o Bahia, e será encerrada na segunda-feira (23). Mas a maioria das partidas acontecem neste fim de semana. Confira a lista para saber em qual canal vai passar o duelo que você não pode perder. 
  • 22ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (21) 
  • Flamengo x Coritiba
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere

  • Athletico-PR x Santos 
    Horário: 19h 
    Onde assistir:  TNT
      
  • Goiás x Palmeiras
    Horário: 21h 
    Onde assistir: Premiere  

  • Jogos de domingo (22)

  • São Paulo x Vasco
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Ceará x Atlético-MG
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (CE) e Premiere 
     
  • Botafogo x Fortaleza
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
  • Internacional x Fluminense
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Corinthians x Grêmio
    Horário:     20h30
    Onde assistir: SporTV e Premiere    

  • Jogo de segunda-feira (23)

  • Sport x Atlético-GO
    Horário: 20h
    Onde assistir: SporTV e Premiere

