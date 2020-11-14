Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 21ª rodada

A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (14) com oito jogos. Como domingo (15) é dia do Brasil inteiro ir às urnas para as eleições municipais, as outras duas partidas acontecem na segunda-feira (16). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o duelo que você não pode perder.
- 21ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (14)
- Santos x Athletico-PR
Horário: 16h30
Onde assistir: Globo (SP), TNT e Premiere
- Sport x Vasco
Horário: 16h30
Onde assistir: TV Gazeta, SporTV e Premiere
- Goiás x Athletico-PR
Horário: 17h
Não terá transmissão de TV
- Corinthians x Atlético-MG
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Grêmio x Ceará
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Fortaleza x São Paulo
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Flamengo x Atlético-GO
Horário: 21h30
Onde assistir: Premiere
- Palmeiras x Fluminense
Horário: 21h30
Onde assistir: Premiere
- Jogos de segunda-feira (16)
- Coritiba x Bahia
Horário: 18h
Onde assistir: TNT e Premiere
- Botafogo x Bragantino
Horário: 20h
Onde assistir: SporTV e Premiere