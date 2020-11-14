Fique de Olho

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 21ª rodada

Devido às eleições, o campeonato não terá nenhum jogo realizado no domingo (15). Oito partidas acontecem neste sábado (14) e duas ocorrem na segunda-feira (16)

Publicado em 14 de Novembro de 2020 às 06:02

Redação de A Gazeta

14 nov 2020 às 06:02
Vasco perdeu para o Corinthians e se complicou ainda mais na competição
Vasco não vence no Brasileirão há dois meses Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (14) com oito jogos. Como domingo (15) é dia do Brasil inteiro ir às urnas para as eleições municipais, as outras duas partidas acontecem na segunda-feira (16). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o duelo que você não pode perder. 
  • 21ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (14) 
  • Santos x Athletico-PR
    Horário: 16h30 
    Onde assistir: Globo (SP), TNT e Premiere

  • Sport x Vasco 
    Horário: 16h30 
    Onde assistir:  TV Gazeta, SporTV e Premiere
      
  • Goiás x Athletico-PR 
    Horário: 17h 
    Não terá transmissão de TV 

  • Corinthians x Atlético-MG
    Horário: 19h
    Onde assistir: Premiere

  • Grêmio x Ceará
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 
     
  • Fortaleza x São Paulo
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere
  • Flamengo x Atlético-GO
    Horário: 21h30 
    Onde assistir: Premiere

  • Palmeiras x Fluminense
    Horário:     21h30
    Onde assistir: Premiere    

  • Jogos de segunda-feira (16)

  • Coritiba x Bahia
    Horário: 18h
    Onde assistir: TNT e Premiere

  • Botafogo x Bragantino
    Horário: 20h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere

