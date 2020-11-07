Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 20ª rodada

A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (07) com três partidas. Outros sete jogos acontecem no domingo (08). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder.
- 20ª Rodada do Brasileirão
- Jogos deste sábado (07)
- Athletico-PR x Fortaleza
Horário: 18h
Onde assistir: TNT
- São Paulo x Goiás
Horário: 19h
Onde assistir: Premiere
- Atlético-GO x Corinthians
Horário: 21h
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Jogos deste domingo (08)
- Vasco x Palmeiras
Horário: 16h
Onde assistir: TV Gazeta e Premiere
- Internacional x Coritiba
Horário: 16h
Onde assistir: Globo (RS e PR), TNT e Premiere
- Bragantino x Santos
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Atlético-MG x Flamengo
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Bahia x Botafogo
Horário: 18h15
Onde assistir: Premiere
- Fluminense x Grêmio
Horário: 20h30
Onde assistir: SporTV e Premiere
- Ceará x Sport
Horário: 20h30
Onde assistir: Premiere