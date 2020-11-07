Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 20ª rodada

Três jogos abrem a rodada neste sábado (07) e sete partidas acontecem no domingo (08)
Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 nov 2020 às 06:03

Pedro marcou dois gols na vitória do Flamengo
Pedro está brilhando com a camisa do Flamengo Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A 20ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (07) com três partidas. Outros sete jogos acontecem no domingo (08). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 20ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (07) 
  • Athletico-PR x Fortaleza
    Horário: 18h 
    Onde assistir: TNT 

  • São Paulo x Goiás 
    Horário: 19h 
    Onde assistir:  Premiere
      
  •  Atlético-GO x Corinthians 
    Horário: 21h 
    Onde assistir: SporTV e Premiere 

  • Jogos deste domingo (08)
      
  • Vasco x Palmeiras
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Internacional x Coritiba
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (RS e PR), TNT e Premiere 
     
  • Bragantino x Santos
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere
  • Atlético-MG x Flamengo
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: Premiere

  • Bahia x Botafogo
    Horário:     18h15
    Onde assistir: Premiere  

  • Fluminense x Grêmio
    Horário: 20h30
    Onde assistir: SporTV e Premiere

  • Ceará x Sport
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere

