Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fique de Olho

Brasileirão: confira onde assistir aos jogos da 19ª rodada

Botafogo abre a rodada deste sábado (31). Já o Fluminense entra em campo às 21h
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 06:03

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 06:03

Fred e Nenê foram fundamentais para a vitória do Fluminense sobre o Goiás
Fred e Nenê comandam o ataque Tricolor Crédito: Lucas Merçon/Fluminense
A 19ª rodada do Campeonato Brasileiro começa neste sábado (31) com quatro partidas. Outros quatro jogos acontecem no domingo (01), e ainda dois confrontos serão realizados na segunda-feira (02). Confira a lista para saber em qual canal vai passar o jogo que você não pode perder. 
  • 19ª Rodada do Brasileirão

  • Jogos deste sábado (31) 
  • Botafogo x Ceará
    Horário: 17h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Corinthians x Internacional 
    Horário: 19h 
    Onde assistir:  Premiere
      
  • Coritiba x Atlético-GO 
    Horário: 19h 
    Onde assistir: Premiere 

  • Fortaleza x Fluminense 
    Horário: 21h 
    Onde assistir: Premiere

  • Jogos deste domingo (01)
      
  • Flamengo x São Paulo
    Horário: 16h
    Onde assistir: TV Gazeta e Premiere

  • Sport x Athletico-PR
    Horário: 16h 
    Onde assistir: Globo (PE e PR) e Premiere 
     
  • Santos x Bahia
    Horário: 18h15 
    Onde assistir: TNT e Premiere
  • Goiás x Vasco
    Horário: 20h30 
    Onde assistir: Premiere

  • Jogos de segunda-feira (02) 

  • Palmeiras x Atlético-MG
    Horário:     17h
    Onde assistir: Premiere  

  • Grêmio x Bragantino
    Horário: 20h
    Onde assistir: Premiere

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Biofilia: a natureza que cura as cidades e as pessoas
Imagem de destaque
O manto da Penha sobre as chagas do Espírito Santo: a gestão que nos falta
Imagem de destaque
Próximo governador precisará olhar para os esteios da arrecadação do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados